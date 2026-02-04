Κωνσταντίνος Βήτα: Συνομιλεί με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου σε μία και μοναδική βραδιά
Η παράσταση «Ο Κόσμος Είναι Ένας» έρχεται τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο ιστορικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»
Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, συνομιλεί με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου στην παράσταση «Ο Κόσμος Είναι Ένας», που θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο ιστορικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», προσφέροντας ένα ηλεκτρονικό μουσικό ταξίδι στο εσωτερικό σύμπαν του ποιητή.
