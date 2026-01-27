Ο Νορβηγός πρίγκιπας που αντιμετωπίζει 32 κατηγορίες – Ανάμεσα σε αυτές, και τέσσερις για βιασμό

Ο Marius Borg Hoiby, ο 28χρονος θετός γιος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, αναμένεται να δικαστεί τον Φεβρουάριο του 2026 για 32 κατηγορίες – ανάμεσα σε αυτές, τέσσερις για βιασμό, μία για ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου και καταγγελίες βιντεοσκόπησης διάφορων γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους.