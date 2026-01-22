Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»
MARIE CLAIRE

Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»

Είναι ο νεότερος καλλιτέχνης στην ιστορία που θα τιμηθεί με τον 54ο Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας

Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»
Ένας ακόμα καλλιτέχνης που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα άνοιξε τα φτερά του για να κατακτήσει τον κόσμο. Ο Μάριο Μπανούσι είναι ο φετινός νικητής του 54ο Αργυρού Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας. Το σπουδαίο βραβείο θα του απονεμηθεί τον Ιούνιο του 2026.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης