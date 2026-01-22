Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»
Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»
Είναι ο νεότερος καλλιτέχνης στην ιστορία που θα τιμηθεί με τον 54ο Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας
Ένας ακόμα καλλιτέχνης που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα άνοιξε τα φτερά του για να κατακτήσει τον κόσμο. Ο Μάριο Μπανούσι είναι ο φετινός νικητής του 54ο Αργυρού Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας. Το σπουδαίο βραβείο θα του απονεμηθεί τον Ιούνιο του 2026.
