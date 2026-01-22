Μάριο Μπανούσι για βράβευση με Αργυρό Λέοντα: «Θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν, φτωχοί»

Ένας ακόμα καλλιτέχνης που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα άνοιξε τα φτερά του για να κατακτήσει τον κόσμο. Ο Μάριο Μπανούσι είναι ο φετινός νικητής του 54ο Αργυρού Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας. Το σπουδαίο βραβείο θα του απονεμηθεί τον Ιούνιο του 2026.