Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ισχυρίζεται ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν πριν από τον γάμο

Ο Brooklyn Beckham, στις διαδικτυακές δηλώσεις που έκανε στο Instagram θέλοντας να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων μετά την αποξένωση από τους γονείς του, David και Victoria Beckham, ισχυρίστηκε ότι πριν από τον γάμο του με τη Nicola Peltz Beckham εκείνοι προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν να «αποποιηθεί των δικαιωμάτων» του ονόματός του.