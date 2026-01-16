Αυτό ήταν το αγαπημένο lip combo της Taylor Swift στην περιοδεία Eras Tour

Αν αντέχει σε shows που διαρκούν ώρες, τότε μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι ιδανικό και για τη δική μας καθημερινότητα.



Η Taylor Swift είναι γνωστή για τα signature κόκκινα χείλη της, τα οποία παραμένουν άψογα ακόμα και μετά από ώρες χορού και τραγουδιού στη σκηνή. Στη σειρά ντοκιμαντέρ “The End of an Era”, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το «lip combo» που χρησιμοποιεί στην περιοδεία της και το οποίο μας εντυπωσίασε για την αξεπέραστη διάρκεια του.





Η Taylor επιλέγει το μολύβι χειλιών Be Legendary lip liner της Smashbox για να σχηματίσει τέλεια τα χείλη της και το ολοκληρώνει με το κραγιόν Locked Kiss ultra-matte lipstick της MAC στην απόχρωση Ruby True, μια ανανεωμένη και πιο ανθεκτική εκδοχή του θρυλικού κραγιόν Ruby Woo.

