Γιατί η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης έδωσε το βραβείο της στον Τραμπ
Γιατί η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης έδωσε το βραβείο της στον Τραμπ

Όλα όσα γνωρίζουμε για τη φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου

Από το πρωί κάνει τον γύρο του κόσμου η φωτογραφία όπου η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, María Corina Machado, ποζάρει πλάι στον Donald Trump, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατά, χαμογελώντας πλατιά, το βραβείο της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
