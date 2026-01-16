Άλλη μια αγαπημένη τσάντα των ’00s επιστρέφει ανανεωμένη για το 2026
Άλλη μια αγαπημένη τσάντα των ’00s επιστρέφει ανανεωμένη για το 2026
Και είναι πιο κομψή από ποτέ.
Αυτή την εβδομάδα, ο Saint Laurent παρουσίασε την καμπάνια του για την Άνοιξη 2026, με πρωταγωνίστρια τη Bella Hadid. Το look της είναι απόλυτα σύγχρονο Saint Laurent: χακί τζάκετ με funnel neck, σορτς με δαντελένιο τελείωμα, διάφανες κάλτσες και strappy πέδιλα. Όμως το στοιχείο που πραγματικά τραβά το βλέμμα είναι η τσάντα στον ώμο της: η εμβληματική Mombasa των early aughts.
