Άλλη μια αγαπημένη τσάντα των ’00s επιστρέφει ανανεωμένη για το 2026
MARIE CLAIRE

Και είναι πιο κομψή από ποτέ.

Αυτή την εβδομάδα, ο Saint Laurent παρουσίασε την καμπάνια του για την Άνοιξη 2026, με πρωταγωνίστρια τη Bella Hadid. Το look της είναι απόλυτα σύγχρονο Saint Laurent: χακί τζάκετ με funnel neck, σορτς με δαντελένιο τελείωμα, διάφανες κάλτσες και strappy πέδιλα. Όμως το στοιχείο που πραγματικά τραβά το βλέμμα είναι η τσάντα στον ώμο της: η εμβληματική Mombasa των early aughts.


