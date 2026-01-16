Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον έναν κανόνα που ακολουθεί όταν παίζει ράγκμπι στο σπίτι με τα παιδιά της

Η Kate Middleton πραγματοποίησε την πρώτη της σόλο επίσημη εμφάνιση για το 2026, φιλοξενώντας μια εορταστική δεξίωση στο Windsor Castle.Στις 15 Ιανουαρίου, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας υποδέχθηκε την εθνική ομάδα γυναικείου ράγκμπι της Αγγλίας στο ιστορικό κάστρο, με αφορμή τη μεγάλη τους νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Kate είναι προστάτιδα της Rugby Football Union, του οργανισμού που εποπτεύει το άθλημα, και είχε παρακολουθήσει από κοντά την πορεία της ομάδας, παρευρισκόμενη σε αγώνα τους κατά της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια του τουρνουά.Για τη δεξίωση, επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κοστούμι, που ταίριαζε άψογα με το προσωνύμιο της ομάδας, Red Roses. Το σύνολο, με το ασύμμετρο σακάκι και το φαρδύ παντελόνι, δεν ήταν καινούργιο στην γκαρνταρόμπα της. Το είχε φορέσει ξανά το 2023, στην παρουσίαση της καμπάνιας της Shaping Us. Ανήκει στον οίκο Alexander McQueen, τον ίδιο σχεδιαστή που δημιούργησε και το εμβληματικό νυφικό της το 2011.