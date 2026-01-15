Ariana Grande και Jonathan Bailey: Η επόμενη μεγάλη τους «σκηνική» συνάντηση μετά το Wicked

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey δεν είπαν ποτέ πραγματικά «αντίο» μετά το Wicked. Στην πραγματικότητα, ετοιμάζονται για την επόμενη κοινή τους εμφάνιση, αυτή τη φορά πάνω στη σκηνή. Οι δύο ηθοποιοί ανακοινώθηκαν ως πρωταγωνιστές σε νέα αναβίωση του βραβευμένου μιούζικαλ «Sunday in the Park with George», που θα παρουσιαστεί στο Barbican Centre του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2027.