Ariana Grande και Jonathan Bailey: Η επόμενη μεγάλη τους «σκηνική» συνάντηση μετά το Wicked
Ariana Grande και Jonathan Bailey: Η επόμενη μεγάλη τους «σκηνική» συνάντηση μετά το Wicked
Οι δύο σταρ ανακοινώθηκαν επίσημα για την πολυαναμενόμενη αναβίωση του εμβληματικού μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» στο Λονδίνο.
Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey δεν είπαν ποτέ πραγματικά «αντίο» μετά το Wicked. Στην πραγματικότητα, ετοιμάζονται για την επόμενη κοινή τους εμφάνιση, αυτή τη φορά πάνω στη σκηνή. Οι δύο ηθοποιοί ανακοινώθηκαν ως πρωταγωνιστές σε νέα αναβίωση του βραβευμένου μιούζικαλ «Sunday in the Park with George», που θα παρουσιαστεί στο Barbican Centre του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα