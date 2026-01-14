Sézane x Sea New York: Η νέα συνεργασία που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη
Sézane x Sea New York: Η νέα συνεργασία που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη
Η capsule συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα και online.
Η capsule συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα και online.
Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η Sézane ενώνει τις δυνάμεις της με το αμερικανικό brand Sea New York, παρουσιάζοντας μια συλλογή τόσο ρομαντική όσο και αέρινη. Η νέα συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα και online.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα