Sézane x Sea New York: Η νέα συνεργασία που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη
Η capsule συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα και online.

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η Sézane ενώνει τις δυνάμεις της με το αμερικανικό brand Sea New York, παρουσιάζοντας μια συλλογή τόσο ρομαντική όσο και αέρινη. Η νέα συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα και online.

