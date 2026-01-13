Η Ριάνα για το ενδεχόμενο μιας τέταρτης εγκυμοσύνης
Η Ριάνα για το ενδεχόμενο μιας τέταρτης εγκυμοσύνης
Το ξεκαρδιστικό της σχόλιο σε video στο Instagram
Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η Montana Rose Brown –γνωστή από τη reality σειρά Love Island– μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη νέα χρονιά. Στο παιχνιδιάρικο βίντεο, όπου φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά, έγραψε: «Αποφασίζω αν θα γίνω hot και sexy ή αν θα μείνω έγκυος το 2026».
Η Rihanna δεν άργησε να αντιδράσει. «Περίμενε! Άρα δεν είμαι τρελή; Τέλειο!» σχολίασε με χιούμορ κάτω από το βίντεο τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιδέα σε μια ακόμη εγκυμοσύνη δεν της είναι καθόλου ξένη. Φυσικά, οι αντιδράσεις έπεσαν βροχή με πολλούς να αναρωτιούνται αν εκείνη και ο σύντροφός της θα γίνουν πολύτεκνοι γονείς.
