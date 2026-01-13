Κολίν Χούβερ: Η συγγραφέας του «It ends with us» διαγνώστηκε με καρκίνο - «Μισώ τα λαχανικά»
Κολίν Χούβερ: Η συγγραφέας του «It ends with us» διαγνώστηκε με καρκίνο - «Μισώ τα λαχανικά»
Ενώ είδε την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της να επισκιάζεται από τη δικαστική διαμάχη των πρωταγωνιστών της, Blake Lively και Justin Baldoni
Η Colleen Hoover, η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «It ends with us», σε ένα νέο Instagram story της μοιράστηκε μια φωτογραφία της από ογκολογικό κέντρο του Τέξας. Στη λεζάντα έγραψε, αστειευόμενη: «Η τελευταία μέρα της ακτινοθεραπείας μου. Μακάρι να μπορούσα να κατηγορήσω το Texas Oncology για τα μαλλιά και για την γκριμάτσα μου, αλλά ήταν άψογοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συστήνω ανεπιφύλακτα».
