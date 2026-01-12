Η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας ήθελε να πάρει ηρεμιστικά - Το παραδέχτηκε σε βίντεο

ΗRhea Seehorn ήταν από τις πιο συγκινητικές παρουσίες της βραδιάς στα Golden Globes 2026, αφού κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά για την ερμηνεία της ως Carol Sturka στη σειρά Pluribus του Apple TV. Πρόκειται για την πρώτη της υποψηφιότητα και την πρώτη της νίκη στη συγκεκριμένη διοργάνωση.Ανεβαίνοντας στη σκηνή δεν έκρυψε το άγχος και την έκπληξή της. Κρατώντας σημειώσεις, αστειεύτηκε λέγοντας ότι το χαρτί της έγραφε «να πάρω συνταγή για beta blockers (ηρεμηστικά)», αλλά τελικά δεν το έκανε, ζητώντας συγγνώμη για τη συγκίνησή της. Πριν καν ξεκινήσει την ομιλία της, απευθύνθηκε με ενθουσιασμό στην Queen Latifah, αποκαλύπτοντας ότι την είχε γνωρίσει πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια περίοδο που έκανε διάφορες δουλειές και πως τότε της είχε φερθεί με απίστευτη καλοσύνη.Η Rhea Seehorn φρόντισε να αναφερθεί ονομαστικά σε όλες τις συνυποψήφιές της, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις ερμηνείες τους. Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γυναίκες του χώρου, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες εβδομάδες της περιόδου των βραβείων μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά οι γυναίκες που βρέθηκαν φέτος στην ίδια αίθουσα ήταν πραγματικά υποστηρικτικές.