«Δεν ήξερα ότι είχε σχέση με τις ορμόνες» – Η Naomi Watts για τα μάτια και την εμμηνόπαυση

Η ξηροφθαλμία και η θολή όραση είναι συμπτώματα που πολλές γυναίκες παραβλέπουν.

Η Naomi Watts, 57, μοιράζεται συχνά δημόσια την εμπειρία της με την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Αυτή τη φορά, μίλησε σε συνέντευξή της στο People για ένα σύμπτωμα που πολλές γυναίκες δεν συνδέουμε άμεσα με τις ορμονικές αλλαγές: τα μάτια μας.





Η Watts θυμάται ότι από παιδί φορούσε γυαλιά και πολλές φορές ένιωθε αμήχανα γι’ αυτό. «Ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω αμήχανα και δεν φορούσα τα γυαλιά μου όσο θα έπρεπε τότε», λέει. Όμως τα πραγματικά προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι τα μάτια της ήταν πιο κουρασμένα, ξηρά και ότι η όραση θόλωνε κατά διαστήματα.

11.01.2026, 13:45