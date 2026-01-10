Shearling jacket: To ζεστό πανωφόρι που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα
MARIE CLAIRE

Πώς να το φορέσετε και μερικές από τις ωραιότερες επιλογές της σεζόν.

Δίπλα στην κλασική καμπαρντίνα και το πρακτικό puffer, τα shearling jacket αξίζουν μια θέση στη λίστα των παλτό που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Ναι, τα shearling σχέδια τείνουν να είναι λιγότερο ουδέτερα από άλλα κλασικά πανωφόρια, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένα για να διαρκούν, οπότε αν επιλέξετε το σωστό θα το φοράτε για τα επόμενα χρόνια.

