Ντέμι Μουρ: Με καλοκαιρινά παπούτσια στο χιόνι

Μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών ντύθηκε στα λευκά αυτές τις μέρες, με τόσο έντονες χιονοπτώσεις να σημειώνονται σε πολλές περιοχές, ώστε να χρειαστεί να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις. Όσοι, ωστόσο, δεν είχαν προγραμματίσει αεροπορικό ταξίδι και είχαν εξασφαλίσει ένα ζεστό καταφύγιο, απόλαυσαν το παραμυθένιο τοπίο. Ανάμεσα σε αυτούς και η Demi Moore, όπως βλέπουμε σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram, η οποία ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες μέσα στο χιόνι, στέλνοντας τις γιορτινές ευχές της: «Δεν υπάρχει, για τις γιορτές, κανένα καταφύγιο στο χιόνι σαν το σπίτι! Ευχές για εσάς και τις οικογένειές σας και πολλή αγάπη».