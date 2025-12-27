Roll-on, σπρέι ή solid; Πώς θα διαλέξουμε το ιδανικό άρωμα για εμάς

Όλες αγαπάμε ένα υπέροχο άρωμα που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και φρέσκες όλη μέρα. Όμως, πέρα από τη μυρωδιά, υπάρχει και το ζήτημα της μορφής: roll-on, spray ή solid; Αν και μπορεί να φαίνεται σαν απλή υπόθεση συσκευασίας, στην πραγματικότητα κάθε τύπος αρώματος έχει διαφορετικό τρόπο εφαρμογής, διάρκεια και ένταση.