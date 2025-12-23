Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια: Η κοινή φωτογραφία με τους γονείς του ηθοποιού και οι φήμες για εγκυμοσύνη

Όπως φαίνεται η Zendaya περνάει τις γιορτές με την οικογένεια του αρραβωνιαστικού της, Tom Holland. Σε μια νέα φωτογραφία που μοιράστηκε στα social media ο αδερφός του Άγγλου ηθοποιού, Sam Holland, η 29χρονη πρωταγωνίστρια του Euphoria χαμογελάει ενώ ποζάρει μαζί με τους γονείς του μέλλοντος συζύγου της.«My traitor twin», έγραψε ο Sam στη σειρά φωτογραφιών στο Instagram τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, προσθέτοντας ένα emoji γέλιου.«Περάσαμε υπέροχα στο @thetraitorslive χθες. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν όταν μπαίνεις στο round table… ούτε καν την οικογένεια», συμπλήρωσε ο 29χρονος, δημοσιεύοντας βίντεο από την επίσκεψη της παρέας στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησαν το επίσημο live game εμπνευσμένο από το τηλεοπτικό φαινόμενο. Στην τέταρτη φωτογραφία φαίνονται η Zendaya και ο Tom μαζί με τους γονείς του, Dominic Holland και Nikki Holland, να ποζάρουν χαμογελαστοί. Ο Tom Holland έχει τρεις ακόμα αδερφούς, τον Sam, τον Harry και τον Paddy.