Τέιλορ Σουίφτ: Τι συμβαίνει όταν παίρνει μαζί τις γάτες της σε μια παγκόσμια περιοδεία
Τέιλορ Σουίφτ: Τι συμβαίνει όταν παίρνει μαζί τις γάτες της σε μια παγκόσμια περιοδεία
Ιδιαίτερα με τον «υστερότοκό» της
Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» η Taylor Swift ρωτήθηκε για τη συνήθεια που έχει να παίρνει μαζί τις γάτες της ακόμα και στις παγκόσμιες περιοδείες της (υποθέτουμε ότι έχει cat sitter στο επιτελείο της). Μάλιστα μίλησε για την ιδιαίτερη συνήθεια που έχει ο μικρότερος γάτος της, ο επονομαζόμενος Benjamin Button: να κοιμάται στο μαξιλάρι της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα