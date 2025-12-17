Τέιλορ Σουίφτ: Τι συμβαίνει όταν παίρνει μαζί τις γάτες της σε μια παγκόσμια περιοδεία

Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» η Taylor Swift ρωτήθηκε για τη συνήθεια που έχει να παίρνει μαζί τις γάτες της ακόμα και στις παγκόσμιες περιοδείες της (υποθέτουμε ότι έχει cat sitter στο επιτελείο της). Μάλιστα μίλησε για την ιδιαίτερη συνήθεια που έχει ο μικρότερος γάτος της, ο επονομαζόμενος Benjamin Button: να κοιμάται στο μαξιλάρι της.