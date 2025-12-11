Christmas Countdown: Πώς να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε ένα γιορτινό καταφύγιο για τα Χριστούγεννα
Η NEF-NEF Homeware μας προσκαλεί να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα στο πιο όμορφα στολισμένο σπίτι.
Υπάρχει κάτι μαγικό στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, εκείνη τη στιγμή που επιστρέφουμε σπίτι και ο αέρας μυρίζει πια χειμώνα. Ανάβουμε ένα αρωματικό κερί, τυλιγόμαστε με μια απαλή κουβέρτα και νιώθουμε αμέσως τον χώρο να αλλάζει, αισθανόμαστε μία ζεστασιά. Αυτή είναι η στιγμή που το σπίτι αποκτά ψυχή. Αυτά τα Χριστούγεννα, βρήκαμε όλα όσα ονειρευόμασταν για τη διακόσμηση του σπιτιού μας, στη νέα Χριστουγεννιάτικη Συλλογή NEF-NEF Homeware AW 2025-26, η οποία μετατρέπει κάθε γωνιά του σε ένα γιορτινό καταφύγιο.
Στην είσοδο του σπιτιού, το πνεύμα των Χριστουγέννων μας υποδέχεται πρώτο. Τα items που ξεχωρίσαμε για αυτόν τον χώρο, είναι τρεις μικροί διακοσμητικοί νάνοι με κόκκινα σκουφιά, που στήνουν την πιο χαριτωμένη φρουρά καλωσορίσματος και μετατρέπουν το κατώφλι σε μια μικρή σκηνή χαράς. Δίπλα τους, ένα κερί Spicy Ginger είναι το ιδανικό για να απλώσει στον αέρα νότες κανέλας, τζίντζερ και μπαχαρικών που θυμίζουν γιορτινή κουζίνα. Τέλος, πλεκτή κάλτσα κρεμασμένη στην πόρτα περιμένει τις μικρές εκπλήξεις των ημερών, ενώ κάθε ματιά που πέφτει πάνω της μας βάζει αμέσως στο κλίμα της εποχής.
