H Τζένιφερ Άνιστον φόρεσε Givenchy στο κόκκινο χαλί του Variety x The Morning Show event στο Λος Άντζελες
Και παρέδωσε ένα μάθημα εκλεπτυσμένου μινιμαλισμού.
To Variety και το Apple TV γιόρτασαν το φινάλε του τελευταίου κύκλου της σειράς The Morning Show με μια δεξίωση στο Linwood Dunn Theater, στο Λος Άντζελες και η Jennifer Aniston βρέθηκε φυσικά στο επίκεντρο των φωτογραφικών φλας. Αντί για το χαρακτηριστικό μικρό μαύρο φόρεμά της, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα γκρι μάλλινο φόρεμα Givenchy από τη συλλογή Άνοιξη 2026, σχεδιασμένο από τη Sarah Burton.
