H Τζένιφερ Άνιστον φόρεσε Givenchy στο κόκκινο χαλί του Variety x The Morning Show event στο Λος Άντζελες
MARIE CLAIRE

H Τζένιφερ Άνιστον φόρεσε Givenchy στο κόκκινο χαλί του Variety x The Morning Show event στο Λος Άντζελες

Και παρέδωσε ένα μάθημα εκλεπτυσμένου μινιμαλισμού.

H Τζένιφερ Άνιστον φόρεσε Givenchy στο κόκκινο χαλί του Variety x The Morning Show event στο Λος Άντζελες
To Variety και το Apple TV γιόρτασαν το φινάλε του τελευταίου κύκλου της σειράς The Morning Show με μια δεξίωση στο Linwood Dunn Theater, στο Λος Άντζελες και η Jennifer Aniston βρέθηκε φυσικά στο επίκεντρο των φωτογραφικών φλας. Αντί για το χαρακτηριστικό μικρό μαύρο φόρεμά της, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα γκρι μάλλινο φόρεμα Givenchy από τη συλλογή Άνοιξη 2026, σχεδιασμένο από τη Sarah Burton.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης