Τι είναι το «potato bed» που κατακλύζει το TikTok και γιατί οι ειδικοί δεν τo συνιστούν
Χαρίζει όντως ήρεμο ύπνο;

Το TikTok έχει γίνει το μέρος όπου οι τάσεις γεννιούνται από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες είναι στιλάτες, κάποιες περίεργες και κάποιες απλώς παράξενες. Η τελευταία viral τάση; Το «potato bed».

 
Με εκατομμύρια likes, υπόσχεται στους χρήστες τον «καλύτερο ύπνο». Η διαδικασία είναι απλή: γυρίζετε ένα σεντόνι με λάστιχα ανάποδα ώστε το ελαστικό μέρος να κοιτάει προς τα πάνω, γεμίζετε τις άκρες με μαξιλάρια, τοποθετείτε από πάνω ένα πάπλωμα ή πολλές κουβέρτες και στη συνέχεια το κανονικό σας πάπλωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο κρεβάτι που θυμίζει… ψητή πατάτα.

