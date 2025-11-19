Τι είναι το «potato bed» που κατακλύζει το TikTok και γιατί οι ειδικοί δεν τo συνιστούν

Το TikTok έχει γίνει το μέρος όπου οι τάσεις γεννιούνται από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες είναι στιλάτες, κάποιες περίεργες και κάποιες απλώς παράξενες. Η τελευταία viral τάση; Το «potato bed».Με εκατομμύρια likes, υπόσχεται στους χρήστες τον «καλύτερο ύπνο». Η διαδικασία είναι απλή: γυρίζετε ένα σεντόνι με λάστιχα ανάποδα ώστε το ελαστικό μέρος να κοιτάει προς τα πάνω, γεμίζετε τις άκρες με μαξιλάρια, τοποθετείτε από πάνω ένα πάπλωμα ή πολλές κουβέρτες και στη συνέχεια το κανονικό σας πάπλωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο κρεβάτι που θυμίζει… ψητή πατάτα.