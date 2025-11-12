ΠΟΥ: Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή

Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τα κορίτσια φαίνεται να πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς μία στις τέσσερις έφηβες ηλικίας 15-19 ετών βιώνει κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής. Την ίδια στιγμή, η αυτοκτονία παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών.Η συχνότητα των ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν συμβαδίζουν με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, συγκεκριμένα, μία στις τέσσερις χώρες δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και νέους, ενώ μία στις πέντε χώρες δεν έχει καθόλου πολιτική ψυχικής υγείας για αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Την ίδια στιγμή η ποιότητα φροντίδας διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και υπάρχει μόνο ένας ψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά και εφήβους.Η έκθεση με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ: Κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας φροντίδας» παρουσιάστηκε από το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του ΠΟΥ στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας (MHW). Για πρώτη φορά, συγκεντρώνονται αναλυτικά δεδομένα για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τα αυξανόμενα προβλήματα αλλά και τα μεγάλα κενά στην πρόσβαση και στην ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.