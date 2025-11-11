Single’s Day: Τι είναι, πότε ξεκίνησε και γιατί όλοι ψωνίζουν σήμερα;

ΗSingle’s Day γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου και έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός στον κόσμο.Αυτό που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 από φοιτητές του Πανεπιστημίου Nanjing στην Κίνα ως ένα παιχνιδιάρικο αντίβαρο της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, σήμερα φέρνει πωλήσεις άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τη Black Friday και την Cyber Monday μαζί.Η ημερομηνία 11/11 επιλέχθηκε επειδή οι τέσσερις μονάδες μοιάζουν με «γυμνά ξυλάκια», ένα κινεζικό slang για τους singles.Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Στην Ασία, από όπου και ξεκίνησε η τάση, οι αλλαγές στη σύνθεση των νοικοκυριών, η ανεξαρτησία των γυναικών και η αύξηση του αριθμού των ανύπαντρων οδηγούν σε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη των singles. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται αυτή την τάση με προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά για έναν, από ιδιωτικά karaoke και κινηματογράφους, μέχρι περιορισμένες εκδόσεις smartphones και νέα sneakers. Ακόμα και οι αεροπορικές προσφέρουν εκπτώσεις για solo ταξίδια, προβάλλοντας την ανεξαρτησία ως εμπειρία.