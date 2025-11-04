Λίλι Άλεν: Με σχεδόν ανύπαρκτο τοπ, μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ
Λίλι Άλεν: Με σχεδόν ανύπαρκτο τοπ, μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ

Η δική της εκδοχή του revenge dress;

Λίλι Άλεν: Με σχεδόν ανύπαρκτο τοπ, μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ
Μια από τις πλέον αποκαλυπτικές, αν όχι την πλέον αποκαλυπτική, εμφανίσεις στα CFDA Awards έκανε η Lily Allen: Η 40χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός παρουσίασε τη δική της εκδοχή του revenge dress, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, από λευκό μεταξωτό bralette και μάξι φούστα της συλλογής Colleen Allen Α/Κ 2026. Το barely-there top με διαφανή δαντέλα συγκρατούσαν δύο τιράντες, ενώ η φούστα είχε σέξι cut-outs. Nude ψηλοτάκουνες γόβες συμπλήρωσαν διακριτικά το set.

