Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα

Από το προαιρετικό 13ωρο του νέου νομοσχεδίου μέχρι το διεθνές φαινόμενο της «ατελείωτης εργάσιμης» -όπου τα email ξεκινούν στις 6 το πρωί και τελειώνουν πριν τον ύπνο-, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ενώνει τα κομμάτια του εργασιακού παζλ και αναρωτιέται: γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ; Είναι ο φόβος και η ανασφάλεια που μας δένει τόσο με την εργασία; Ή είναι κάτι βαθύτερο από αυτό;