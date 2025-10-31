Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα
MARIE CLAIRE

Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα

Έχουμε και Λέμε: «Γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ;»

Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα
Από το προαιρετικό 13ωρο του νέου νομοσχεδίου μέχρι το διεθνές φαινόμενο της «ατελείωτης εργάσιμης» -όπου τα email ξεκινούν στις 6 το πρωί και τελειώνουν πριν τον ύπνο-, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ενώνει τα κομμάτια του εργασιακού παζλ και αναρωτιέται: γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ; Είναι ο φόβος και η ανασφάλεια που μας δένει τόσο με την εργασία; Ή είναι κάτι βαθύτερο από αυτό;

