Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα
Εργαζόμενοι Χωρίς Σύνορα
Έχουμε και Λέμε: «Γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ;»
Από το προαιρετικό 13ωρο του νέου νομοσχεδίου μέχρι το διεθνές φαινόμενο της «ατελείωτης εργάσιμης» -όπου τα email ξεκινούν στις 6 το πρωί και τελειώνουν πριν τον ύπνο-, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ενώνει τα κομμάτια του εργασιακού παζλ και αναρωτιέται: γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ; Είναι ο φόβος και η ανασφάλεια που μας δένει τόσο με την εργασία; Ή είναι κάτι βαθύτερο από αυτό;
Διαβάστε περισσότερα στα marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στα marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα