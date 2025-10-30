Η Hailey Bieber μίλησε ανοιχτά για τις θεραπείες ομορφιάς που εμπιστεύεται
Η Hailey Bieber μίλησε ανοιχτά για τις θεραπείες ομορφιάς που εμπιστεύεται
Και εμείς εξηγούμε τι ακριβώς είναι το PRP, το PRF και τι προσφέρουν στην επιδερμίδα.
Η Hailey Bieber έκανε κάτι που δεν βλέπουμε συχνά από celebrities: μίλησε ανοιχτά για τις θεραπείες που έχει δοκιμάσει και για τη φιλοσοφία της γύρω από την αισθητική περιποίηση. Στο podcast In Your Dreams with Owen Thiele, η ιδρύτρια του Rhode Skin εξήγησε ότι, παρόλο που αγαπάει το skincare και επενδύει σε αυτό, έχει θέσει στον εαυτό της έναν ξεκάθαρο κανόνα. «Έκανα μια δέσμευση να μην κάνω botox για καθαρά αισθητικούς λόγους πριν μπω στα 30. Όταν φτάσω εκεί, θα δω αν το θέλω πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.
Παρόλα αυτά, αποκάλυψε ότι κάνει botox για ιατρικό λόγο, συγκεκριμένα στη γνάθο της, ώστε να αντιμετωπίσει προβλήματα από το σύνδρομο κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ). Η θεραπεία αυτή, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να μειώσει την ένταση και τον πόνο στην περιοχή, βοηθώντας τους μυς να χαλαρώσουν.
