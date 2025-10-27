Κέιτι Πέρι: To κόκκινο φόρεμα που επέλεξε για την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό
Επιβεβαίωσαν τη σχέση τους.
ΗKaty Perry και ο Justin Trudeau έκαναν επίσημη τη νέα τους σχέση, με μια δημόσια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ. Το απρόσμενο pop–political power couple, εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα A-list ζευγάρια της χρονιάς.
Ο Justin και η Katy εντοπίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι, βγαίνοντας για ραντεβού λίγο πριν από τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας, στις 25 Οκτωβρίου. Καθώς αποχωρούσαν από το διάσημο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι, οι δυο τους χαμογελούσαν στους θαυμαστές και τους φωτογράφους, δείχνοντας πιο άνετοι από ποτέ στη νέα τους σχέση.
