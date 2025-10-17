Μάρθα Πλίμπτον: H ηθοποιός διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 50 της – «Ήμουν τσαπατσούλα, ανοργάνωτη»
Μάρθα Πλίμπτον: H ηθοποιός διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 50 της – «Ήμουν τσαπατσούλα, ανοργάνωτη»

«Ένιωσα να απελευθερώνομαι»

Μάρθα Πλίμπτον: H ηθοποιός διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 50 της – «Ήμουν τσαπατσούλα, ανοργάνωτη»
Για πολλούς νευροδιαφορετικούς ενήλικες, μια διάγνωση σε προχωρημένη ηλικία μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους: εξηγεί γιατί, για πολλά χρόνια, ίσως ένιωθαν ότι δεν τους καταλάβαινε κανένας, ότι δεν είχαν επαρκή υποστήριξη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η ηθοποιός Martha Plimpton. Η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ στα 50 χρόνια της τής έφερε ανακούφιση και μεγαλύτερη διαύγεια. Ήταν, για εκείνη, μια «απελευθερωτική» εμπειρία όπως εκτιμά σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα.

