Μάρθα Πλίμπτον: H ηθοποιός διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 50 της – «Ήμουν τσαπατσούλα, ανοργάνωτη»
Μάρθα Πλίμπτον: H ηθοποιός διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 50 της – «Ήμουν τσαπατσούλα, ανοργάνωτη»
«Ένιωσα να απελευθερώνομαι»
Για πολλούς νευροδιαφορετικούς ενήλικες, μια διάγνωση σε προχωρημένη ηλικία μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους: εξηγεί γιατί, για πολλά χρόνια, ίσως ένιωθαν ότι δεν τους καταλάβαινε κανένας, ότι δεν είχαν επαρκή υποστήριξη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η ηθοποιός Martha Plimpton. Η διάγνωσή της με ΔΕΠΥ στα 50 χρόνια της τής έφερε ανακούφιση και μεγαλύτερη διαύγεια. Ήταν, για εκείνη, μια «απελευθερωτική» εμπειρία όπως εκτιμά σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα