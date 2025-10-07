«Πόσο με κάνεις;»: Όταν οι γυναίκες αφηγούνται τις ζωές τους με δικούς τους όρους

Μόλις λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία έχει ήδη βρει τον βηματισμό της μέσα από projects που κάνουν χώρο στις φωνές των γυναικών. Το νέο τους έργο, «Πόσο με κάνεις;», είναι μια ακουστική διαδρομή 12 αφηγήσεων ζωής, που αποδεικνύει πως πίσω από κάθε ηλικία και κάθε εμπειρία υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.Δώδεκα γυναίκες άνω των 60 ετών, δώδεκα αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων, ανθεκτικότητας και αγάπης για τη ζωή. Οι αφηγήτριες εκπλήσσουν, συγκινούν και προσκαλούν το ακροατήριο να ακούσει, να φανταστεί και να βρει το νήμα που συνδέει το παρελθόν και παρόν. Τι έχουν να μοιραστούν 12 γυναίκες άνω των 60 ετών; Και τι σημαίνει άραγε το 60; Πέρα από κοινωνικά στερεότυπα, οι αφηγήτριες φωτίζουν τον πλούτο των ζωών τους και μοιράζονται ιστορίες ζωής και καθημερινότητας, οι οποίες δεν είναι ποτέ αυτό που περίμενες.Η Δάφνη Ανέστη και η Δανάη Δραγωνέα, ιδρύτριες της οργάνωσης Κάθε Μία Ιστορία, μιλούν στο Marie Claire για τις αφηγήτριες, την έννοια της ηλικίας και τη δύναμη του storytelling.