Πέντε τρόποι που θα σας βοηθήσουν να ανανεώσετε το μακιγιάζ σας για το φθινόπωρο
Πέντε τρόποι που θα σας βοηθήσουν να ανανεώσετε το μακιγιάζ σας για το φθινόπωρο
Μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά.
Το φθινόπωρο είναι επισήμως εδώ και μαζί με αυτό, έχει επιστρέψει και η ανάγκη μας για αλλαγή. Και ναι, σίγουρα οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι να υιοθετήσετε ένα σκουρόχρωμο μανικιούρ σε καφέ ή μπορντό αποχρώσεις, ή να δοκιμάσετε ένα νέο κούρεμα, όμως υπάρχουν και πολλές τάσεις στο μακιγιάζ που «φωνάζουν» φθινόπωρο. Δείτε παρακάτω μερικές από αυτές:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα