Τζίμι Κίμελ: Το απίστευτο ρεκόρ τηλεθέασης που σημείωσε η τηλεοπτική επιστροφή του

Οι προσπάθειες του Donald Trump να φιμώσει τον Jimmy Kimmel, με τη διακοπή της εκπομπής του μετά το σχόλιό του για τον δολοφόνο του Charlie Kirk, γύρισαν μπούμερανγκ στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς η τηλεοπτική επιστροφή του σημείωσε το ρεκόρ τηλεθέασης των 6,3 εκατομμυρίων θεατών – κι αυτό μόνο στο ABC, καθώς η αναμετάδοσή της στο YouTube επίσης συγκεντρώνει εκατομμύρια θεάσεις. Το βίντεο μάλιστα με τον μονόλογο της επιστροφής του έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει ένας παλαιότερος μονόλογός του, πριν από οκτώ χρόνια, όπου μιλούσε για την καρδιοπάθεια του γιου του.



