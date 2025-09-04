Φεστιβάλ Βενετίας: Οι δύο εμφανίσεις της Rooney Mara με Givenchy
Φεστιβάλ Βενετίας: Οι δύο εμφανίσεις της Rooney Mara με Givenchy
H ηθοποιός παρευρέθηκε στο photocall και την πρεμιέρα της ταινίας The Voice of Hind Rajab, την οποία υπογράφει ως executive producer μαζί με τον Joaquin Phoenix.
H ηθοποιός παρευρέθηκε στο photocall και την πρεμιέρα της ταινίας The Voice of Hind Rajab, την οποία υπογράφει ως executive producer μαζί με τον Joaquin Phoenix.
ΗRooney Mara έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Βενετίας για το photocall και την πρεμιέρα της ταινίας The Voice of Hind Rajab, την οποία υπογράφει ως executive producer μαζί με τον Joaquin Phoenix. Και, όπως πάντα, άφησε το στυλ της να ακολουθήσει το βάρος και τη σοβαρότητα του project: μίνιμαλ και μελετημένο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα