Φεστιβάλ Βενετίας: Οι δύο εμφανίσεις της Rooney Mara με Givenchy
MARIE CLAIRE

Φεστιβάλ Βενετίας: Οι δύο εμφανίσεις της Rooney Mara με Givenchy

H ηθοποιός παρευρέθηκε στο photocall και την πρεμιέρα της ταινίας The Voice of Hind Rajab, την οποία υπογράφει ως executive producer μαζί με τον Joaquin Phoenix.

Φεστιβάλ Βενετίας: Οι δύο εμφανίσεις της Rooney Mara με Givenchy
ΗRooney Mara έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Βενετίας για το photocall και την πρεμιέρα της ταινίας The Voice of Hind Rajab, την οποία υπογράφει ως executive producer μαζί με τον Joaquin Phoenix. Και, όπως πάντα, άφησε το στυλ της να ακολουθήσει το βάρος και τη σοβαρότητα του project:  μίνιμαλ και μελετημένο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης