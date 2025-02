Η Νορθ Γουεστ ξεκινά την καριέρα της και η Κιμ Καρντάσιαν προβληματίζεται

Η Kim Kardashian παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αναδυόμενη καριέρα της κόρης της, North West, ειδικά τώρα που η 11χρονη έχει αρχίσει να αποκτά τη δική της δυναμική στη βιομηχανία του θεάματος.Η North έχει ήδη κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο Paw Patrol: The Mighty Movie, συμμετείχε στο τραγούδι Talking/Once Again του πατέρα της, Kanye West, και εντυπωσίασε ως μικρή Simba στη θεατρική παραγωγή του The Lion King. Πρόσφατα, η φωνή της ακούστηκε στο τραγούδι Childlike Things της FKA Twigs, το οποίο έγινε viral.