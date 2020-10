Η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη τώρα ζωντανά στο Marie Claire Power Talk

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Tο Marie Claire Power Talk , μια σειρά από ομιλίες που φέρνουν στο επίκεντρο της συζήτησης την ισότητα και την γυναικεία ηγεσία, άνοιξε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με καλεσμένη την Πρόεδρο του Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και με θέμα “Γυναίκες: για μια θέση στην Ιστορία”.Η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, Πρόεδρος του «Ελλάδα 2021», συνομιλεί με τηΓαλάτεια Λασκαράκη, Editor in chief του Marie Claire για τις νίκες της Ιστορίας αλλά και για τους στόχους του αύριο.“Οι ηρωίδες για μένα είναι οι γυναίκες που κάνουν πέντε διαφορετικά πράγματα μαζί και πολλές φορές λίγοι του αναγνωρίζουν” ανέφερε η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. “Να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε καλά και όχι λόγω της ποσόστωσης, ότι οφείλουν να μας το αναγνωρίσουν οι άλλοι.”“Η γυναίκα πρέπει να παίρνει έμπνευση από τις δυνατότητές της, να βλέπει πως μπορεί να τα βγάλει πέρα και να λέει θα συνεχίσω. Να μην περιμένει από τον νόμο.”Τι θα θέλαμε να αλλάξει στην ζωή των γυναικών τα επόμενα χρόνια; Το 2021 ίσως αποδειχτεί η χρονιά μερικών ακόμη κατακτήσεων για τις Ελληνίδες. Η έναρξη μιας εποχής που θα φέρει περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις από όπου θα μπορέσουν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.H Γιάννα Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη είναι Πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων της Ελληνικής Πολιτείας. Ορίστηκε από τον πρωθυπουργό της χώρας επικεφαλής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που συγκροτήθηκε για τις εκδηλώσεις εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 12 Δεκεμβρίου 1955 και σπούδασε νομικά. Εκλέχτηκε βουλευτής το 1989 και το 1990. Από το 1994 υπηρέτησε στο Harvard ως Αντιπρόεδρος του “Dean’s Council of Harvard’s Kennedy School of Governance”, ενώ ακόμα και σήμερα είναι μέλος τoυ “Advisory Board of the Center for Business and Government”.H Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη ήταν πρόεδρος της επιτροπής διεκδίκησης και στη συνέχεια της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Για την προσφορά της στη διοργάνωση των Αγώνων τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική Δημοκρατία.To 2011, ίδρυσε το Πρόγραμμα “Αngelopoulos Global Public Leaders” στο HKS, με σκοπό να φέρει διακεκριμένους ηγέτες στο Harvard, προκειμένου αυτοί να έχουν επαφή με τους φοιτητές και να μοιραστούν τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει. Τον Οκτώβριο του 2019 ίδρυσε το “ Gianna Angelopoulos Programme for Science Technology and Innovation” (GAPSTI) στο Πανεπιστήμιο Cambridge, το οποίο υποστηρίζει ιδιαίτερα ταλαντούχους επιστήμονες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο καριέρας. Η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη είναι επίσης ιδρύτρια και χορηγός του “Angelopoulos CGIU Fellowship Program”, μέσω του οποίου έχουν ενισχυθεί 100 νέοι Έλληνες επιχειρηματίες.Το digital συνέδριο για την ισότητα διεξάγεραι στις 13, 15 και 20 Οκτωβρίου, αναπτύσσοντας έξι θεματικές που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία και στον εργασιακό τομέα. Μαζί μας ενώνουν τη φωνή τους Ελληνίδες και διεθνείς προσωπικότητες που με το έργο και τις ιδέες τους αποτελούν διαρκή έμπνευση και δείχνουν το δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κόσμου.Δες ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου για τις επόμενες μέρες.