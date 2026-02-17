Τηλεθέαση Δευτέρας 16.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Δευτέρας 16.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 16.2.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 16.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
1 ΣΧΟΛΙΟ

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8,8 9,5
Ant1 8,7 12,1
Alpha 14,8 15
Star 10,1 9,1
Mega 11,3 13,4
OPEN 3,1 5,1
ΕΡΤ1 3,7 5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 12,4 19
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,9 6,6
ALPHA Happy Day 24,4 17,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 11,7 17,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,3 12,6
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,5 4,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 15,3 17,9
Ant1  Το πρωινό 10,4 14,8
Alpha Super Κατερίνα 20,6 13,7
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 7,1 7,8
Mega Buongiorno 11,8 11,9
OPEN  10 παντού 5,7 11,2
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,4 4,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 5,3 10,4
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,1 16,2
Alpha Το σόι σου 20,3 14,8
STAR Στα σύνορα 5,5 4,3
Mega  Δύο ξένοι 9,3 6,8
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,4 3,7
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,9 6,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7 5,1
ΑNT1 5x5 3,8 5,5
Alpha Deal 15,2 20
STAR Ο τροχός της τύχης 13,5 18,6
Mega Live News 19 18,9
Mega The Chase 18,9 16,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,7 6,7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 8,5 10,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,7 8,4
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,5 6,9
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,9 14,9
STAR Star News 12,1 13,6
Mega MEGA Γεγονότα 14,5 14,4
OPEN Open News 5 9,1
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,1 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 13 16,8
MEGA Η γη της ελιάς 8 16,1
ALPHA Να μ'αγαπάς 17,7 23,7
ALPHA Άγιος Έρωτας 15,7 19,3
ΑΝΤ1 Grand Hotel 7,6 13,7
ANT1 The 2night show 12,8 15,7
STAR Master Chef 15,4 11,1
STAR Ξένη ταινία 9,1 8
OPEN  Απλή μέθοδος των τριών  1,3 1,3
OPEN  Real View 3,1 2,3
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,8 5,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,9 4,3
ΣΚΑΪ Survivor 12,3 11,6
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network