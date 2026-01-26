Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 24.1 - 25.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 24.1 - 25.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 24.1.2026 και Κυριακής 25.1.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 24.1 - 25.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  7,6 8,7
Ant1 9,1 8,4
Alpha  11,3 13,6
Star 10,1 9,2
Mega 10,1 11,4
OPEN 3,7 4,9
ΕΡΤ1 3,8 4,5


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή



Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  2,3 9,8
Ant1  7,7 7,7
Alpha  11,6 12,6
Star  8,6 8,7
Mega  9 11,2
OPEN 4,7 5,4
ΕΡΤ1 2,3 3


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 11,1 17,2
OPEN Τώρα μαζί 14,7 14,3

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,9 15,2
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 10,8 18,6
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,1 19,4
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,2 4,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 11,4 11,9
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 17,9 14,7
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 12,7 17
ΣΚΑΙ Happy traveller 5,8 5,9
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 4 4,9
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 4 5,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 8,7 12,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 10,3 12,1
OPEN Happy Hours 4,4 7
ΕΡΤ1 Eurovision GR 1 1,3
ALPHA  Το σόι σου 15,7 15,6
STAR Ο τροχός της Τύχης 15,3 18,4
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 13,1 9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 13,3 15
Ant1 ANT1 news 9,3 8,9
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9,2 9,1
Alpha ALPHA Ειδήσεις 9,9 10,9
OPEN Open Ειδήσεις 3 6,3
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,5 3,2
Star Ειδήσεις Star 10,1 13,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ελληνική ταινία - Ο Κύριος Πτέραρχος 8,5 11,2
MEGA Ξένη ταινία - Περιζήτητος Εργένης 6,6 6,8
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Η Βίλλα των Οργίων 8,5 9,4
ΑΝΤ1 Ξένη ταινία - Dracula Untold  8,7 8,1
ALPHA Το σόι σου 15,7 15,6
ALPHA Ελληνική ταινία - Ραντεβού στον Αέρα 10,4 12,8
ΣΚΑΪ The Wall 8,4 10,4
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Εκτός Ορίων  7,7 6,7
Star Ξένη ταινία - Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι
 12,4 8,4
OPEN Ξένη ταινία - Άδεια Γάμου
 2,5 4,5
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς 3,7 4,9
ΕΡΤ1 Παρέα
 3 6,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 8 16,4
OPEN Τώρα μαζί 14,2 12,1
Mega Mega Σαββατοκύριακο 7,5 14,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 12,2 12,1
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,3 14,3
Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,6 19,9
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,1 3,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 9,9 11,1
ΣΚΑΙ weekend Live 5,1 6
OPEN Chef στην κουζίνα σας 2,6 4,6
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 4,2 4,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 7,8 13,4
MEGA The Chase 7,3 10,5
STAR Ο τροχός της τύχης 11,1 17,2
ΣΚΑΪ  Happy traveller 6,8 6,4
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,8 7,3
ΕΡΤ1  Eurovision Gr 1,6 2,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 10,3 14,7
Ant1 ANT1 news 9,1 8,4
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  7,8 10
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 10,8 9,6
OPEN Open News 7,8 9.5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,3 3,7
Star Star News 8 11,9

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 14,2 16,2
ΣΚΑΪ Monobala 8,5 7,2
OPEN Ξένη ταινία -  Showtime
 2,9 3,3
OPEN Grande League 2,6 2,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει  1,9 3,6
ΕΡΤ 1 Η Μεγάλη Χίμαιρα 2,9 5,3
MEGA Στο παρά πέντε 13,5 13,2
MEGA Η Γη της Ελιάς 8,7 15,6
MEGA  SUPER Μπάλα Live 4,6 6,4
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7 11,6
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι 8,8 9,8
ALPHA Το σόι σου 15,6 13,6
ALPHA Ξένη ταινία - Quantum of Solace
 9,2 9,2
STAR  Ελληνική ταινία - Ζητείται Ψεύτης 7,9 8,2
STAR Master chef
 6,4 6,7
