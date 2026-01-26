Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 24.1 - 25.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 24.1 - 25.1.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 24.1.2026 και Κυριακής 25.1.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7,6
|8,7
|Ant1
|9,1
|8,4
|Alpha
|11,3
|13,6
|Star
|10,1
|9,2
|Mega
|10,1
|11,4
|OPEN
|3,7
|4,9
|ΕΡΤ1
|3,8
|4,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|2,3
|9,8
|Ant1
|7,7
|7,7
|Alpha
|11,6
|12,6
|Star
|8,6
|8,7
|Mega
|9
|11,2
|OPEN
|4,7
|5,4
|ΕΡΤ1
|2,3
|3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|11,1
|17,2
|OPEN
|Τώρα μαζί
|14,7
|14,3
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,9
|15,2
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|10,8
|18,6
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|14,1
|19,4
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,2
|4,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|11,4
|11,9
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|17,9
|14,7
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|12,7
|17
|ΣΚΑΙ
|Happy traveller
|5,8
|5,9
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|4
|4,9
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|4
|5,1
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|8,7
|12,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The Chase
|10,3
|12,1
|OPEN
|Happy Hours
|4,4
|7
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|1
|1,3
|ALPHA
|Το σόι σου
|15,7
|15,6
|STAR
|Ο τροχός της Τύχης
|15,3
|18,4
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|13,1
|9
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,3
|15
|Ant1
|ANT1 news
|9,3
|8,9
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|9,2
|9,1
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|9,9
|10,9
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|3
|6,3
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,5
|3,2
|Star
|Ειδήσεις Star
|10,1
|13,9
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Ο Κύριος Πτέραρχος
|8,5
|11,2
|MEGA
|Ξένη ταινία - Περιζήτητος Εργένης
|6,6
|6,8
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Η Βίλλα των Οργίων
|8,5
|9,4
|ΑΝΤ1
|Ξένη ταινία - Dracula Untold
|8,7
|8,1
|ALPHA
|Το σόι σου
|15,7
|15,6
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ραντεβού στον Αέρα
|10,4
|12,8
|ΣΚΑΪ
|The Wall
|8,4
|10,4
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Εκτός Ορίων
|7,7
|6,7
|Star
|Ξένη ταινία - Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι
|12,4
|8,4
|OPEN
|Ξένη ταινία - Άδεια Γάμου
|2,5
|4,5
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς
|3,7
|4,9
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|3
|6,7
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|8
|16,4
|OPEN
|Τώρα μαζί
|14,2
|12,1
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|7,5
|14,2
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|12,2
|12,1
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,3
|14,3
|Alpha
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|15,6
|19,9
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,1
|3,2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|9,9
|11,1
|ΣΚΑΙ
|weekend Live
|5,1
|6
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,6
|4,6
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|4,2
|4,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kithen Lab
|7,8
|13,4
|MEGA
|The Chase
|7,3
|10,5
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|11,1
|17,2
|ΣΚΑΪ
|Happy traveller
|6,8
|6,4
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,8
|7,3
|ΕΡΤ1
|Eurovision Gr
|1,6
|2,6
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|10,3
|14,7
|Ant1
|ANT1 news
|9,1
|8,4
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΙ Ειδήσεις
|7,8
|10
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|10,8
|9,6
|OPEN
|Open News
|7,8
|9.5
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2,3
|3,7
|Star
|Star News
|8
|11,9
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|14,2
|16,2
|ΣΚΑΪ
|Monobala
|8,5
|7,2
|OPEN
|Ξένη ταινία - Showtime
|2,9
|3,3
|OPEN
|Grande League
|2,6
|2,9
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει
|1,9
|3,6
|ΕΡΤ 1
|Η Μεγάλη Χίμαιρα
|2,9
|5,3
|MEGA
|Στο παρά πέντε
|13,5
|13,2
|MEGA
|Η Γη της Ελιάς
|8,7
|15,6
|MEGA
|SUPER Μπάλα Live
|4,6
|6,4
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,7
|11,6
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι
|8,8
|9,8
|ALPHA
|Το σόι σου
|15,6
|13,6
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Quantum of Solace
|9,2
|9,2
|STAR
|Ελληνική ταινία - Ζητείται Ψεύτης
|7,9
|8,2
|STAR
|Master chef
|6,4
|6,7
