Η Κρίσι Τέιγκεν αποκάλυψε το στήθος της σε φωτογράφιση και απάντησε «ελπίζω να επιζήσετε μετά από αυτό» σε όσους την επέκριναν, δείτε φωτογραφίες

Αρκετοί κατηγόρησαν την Κρίσι Τέιγκεν ότι έκανε τη φωτογράφιση με στόχο να τραβήξει την προσοχή





Όπως εξήγησε σε σχόλιο που έγραψε η ίδια μετά από αντιδράσεις των followers της, δεν θεωρεί υπερβολικά σεξουαλικά τα επίμαχα καρέ.







«Νομίζω ότι επειδή έχουν κοπεί και έχουν ξανακολλήσει στο σώμα μου περίπου τρεις φορές (σ.σ. έχει υποβληθεί σε ενισχυτικές επεμβάσεις) και έχουν επίσης ταΐσει μωρά και τέτοια, πραγματικά δεν θεωρώ τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) σέξι ή τολμηρές, αλλά ζητώ συγγνώμη αν το κάνετε», έγραψε αρχικά το 40χρονο μοντέλο και συμπλήρωσε:











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Υπήρξαν, ωστόσο, και αυτοί που υπερασπίστηκαν το 40χρονο μοντέλο γράφοντας, μεταξύ άλλων «κομψή και όμορφη... δεν ντρέπομαι», «όμορφες φωτογραφίες! Τέλος συζήτησης».







Την απόφασή της να αποκαλύψει το στήθος της σε φωτογράφιση από τη σχεδιάστρια μόδας Yu Tsa που ανήρτησε στο Instagram την Κυριακή, υπερασπίστηκε η Κρίσι Τέιγκεν Όπως εξήγησε σε σχόλιο που έγραψε η ίδια μετά από αντιδράσεις των followers της, δεν θεωρεί υπερβολικά σεξουαλικά τα επίμαχα καρέ.«Νομίζω ότι επειδή έχουν κοπεί και έχουν ξανακολλήσει στο σώμα μου περίπου τρεις φορές (σ.σ. έχει υποβληθεί σε ενισχυτικές επεμβάσεις) και έχουν επίσης ταΐσει μωρά και τέτοια, πραγματικά δεν θεωρώ τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) σέξι ή τολμηρές, αλλά ζητώ συγγνώμη αν το κάνετε», έγραψε αρχικά το 40χρονο μοντέλο και συμπλήρωσε:«Ελπίζω να επιβιώσετε με αυτό 🙏🙏🙏 Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα το κάνετε. Σας αγαπώ τόσο πολύ».Ωστόσο το σχόλιο αυτό δεν λειτούργησε κατευναστικά για τους σχολιαστές. «Ποιος θέλει την προσοχή;;» αναρωτήθηκε ένας, «κορίτσι μου βάλε σουτιέν, Θεέ μου» έγραψε ένας άλλος, «είναι τρελό πόση προσοχή χρειάζονται οι διασημότητες» εκτίμησε ένας τρίτος ενώ ένας άλλος είπε στην Τέιγκεν είναι «πολύ μεγάλη» για να δημοσιεύει φωτογραφίες του στήθους της.Υπήρξαν, ωστόσο, και αυτοί που υπερασπίστηκαν το 40χρονο μοντέλο γράφοντας, μεταξύ άλλων «κομψή και όμορφη... δεν ντρέπομαι», «όμορφες φωτογραφίες! Τέλος συζήτησης».

Ο σύζυγος της Τέιγκεν, Τζον Λέτζεντ την υπερασπίστηκε, πάντως, βάζοντας ένα emoji με μάτια σε σχήμα καρδιάς.



Το μοντέλο είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έκανε πλαστική στήθους όταν ήταν 20 ετών λέγοντας ότι «ήταν περισσότερο για μαγιό καθώς σκέφτηκα, αν πρόκειται να ποζάρω, ξαπλωμένη ανάσκελα, θέλω να είναι ζωηρά!»