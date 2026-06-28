41 χρόνια από τον θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του με την Τζένη Καρέζη, η συγκινητική ανάρτηση του εγγονού του
41 χρόνια από τον θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του με την Τζένη Καρέζη, η συγκινητική ανάρτηση του εγγονού του
Το Studio Κλεισθένης και ο εγγονός του τίμησαν τη μνήμη του αείμνηστου ηθοποιού
Με μία αδημοσίευτη φωτογραφία του Λάμπρου Κωνσταντάρα δίπλα στην Τζένη Καρέζη τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου ηθοποιού το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 41 χρόνια που συμπληρώθηκαν από τον θάνατό του.
Όπως αναφέρεται, πρόκειται για στιγμιότυπο του 1961, από την πρώτη κρουαζιέρα που έκανε το περιοδικό Πρώτο, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστεριών του κινηματογράφου της εκείνης της εποχής.
Στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram αναγράφεται αναλυτικά: «41 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα συμπληρώνονται σήμερα και το @studio_kleisthenis τον θυμάται όπως κάθε χρόνο με μια αδημοσίευτη φωτογραφία όπου τον βλέπουμε με την Τζένη Καρέζη η οποία είναι με το φακό του Κλεισθένη στις 18 Ιουλίου 1961. Είναι από την πρώτη κρουαζιέρα που έκανε το περιοδικό Πρώτο με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστεριών του κινηματογράφου της εποχής Λάσκαρη, Φόνσου, Διαλυνά, Ρίζος, Πάντζας, Μαυροπούλου, Τσαγανέας, Ρουσσέα, Φωτόπουλος κ.α. Ο προορισμός της κρουαζιέρας ήταν η Αίγινα και η Ύδρα και έγινε με τη θαλαμηγό Μαριώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Ανάρτηση έκανε και ο εγγονός του ηθοποιού, ο παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος δημοσίευσε μία φωτογραφία του παππού του και σημείωσε: «41 χρόνια πέρασαν. 28 Ιουνίου 1985, Ασκληπιείο Βούλας. Τα προηγούμενα 40 τα αναπολούσαμε όλοι μαζί. Φέτος, όμως, έχεις εσύ εκει το γιο σου και εμείς δεν έχουμε εδώ τον πατέρα μας. Κάπως έτσι σε χαιρέτισε πριν μερικούς μήνες, στο τελευταίο μας βιβλίο @lamproukos_ , αλλά φαντάζομαι τώρα θα τα λετε από κοντά. Ελπίζω δηλαδή... Τα λεμε στα όνειρά μας εμείς».
Όπως αναφέρεται, πρόκειται για στιγμιότυπο του 1961, από την πρώτη κρουαζιέρα που έκανε το περιοδικό Πρώτο, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστεριών του κινηματογράφου της εκείνης της εποχής.
Στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram αναγράφεται αναλυτικά: «41 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα συμπληρώνονται σήμερα και το @studio_kleisthenis τον θυμάται όπως κάθε χρόνο με μια αδημοσίευτη φωτογραφία όπου τον βλέπουμε με την Τζένη Καρέζη η οποία είναι με το φακό του Κλεισθένη στις 18 Ιουλίου 1961. Είναι από την πρώτη κρουαζιέρα που έκανε το περιοδικό Πρώτο με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστεριών του κινηματογράφου της εποχής Λάσκαρη, Φόνσου, Διαλυνά, Ρίζος, Πάντζας, Μαυροπούλου, Τσαγανέας, Ρουσσέα, Φωτόπουλος κ.α. Ο προορισμός της κρουαζιέρας ήταν η Αίγινα και η Ύδρα και έγινε με τη θαλαμηγό Μαριώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ανάρτηση έκανε και ο εγγονός του ηθοποιού, ο παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος δημοσίευσε μία φωτογραφία του παππού του και σημείωσε: «41 χρόνια πέρασαν. 28 Ιουνίου 1985, Ασκληπιείο Βούλας. Τα προηγούμενα 40 τα αναπολούσαμε όλοι μαζί. Φέτος, όμως, έχεις εσύ εκει το γιο σου και εμείς δεν έχουμε εδώ τον πατέρα μας. Κάπως έτσι σε χαιρέτισε πριν μερικούς μήνες, στο τελευταίο μας βιβλίο @lamproukos_ , αλλά φαντάζομαι τώρα θα τα λετε από κοντά. Ελπίζω δηλαδή... Τα λεμε στα όνειρά μας εμείς».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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