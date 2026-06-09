Θάνος Πετρέλης: Θα δεχτώ το κοπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα
Θάνος Πετρέλης: Θα δεχτώ το κοπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα
Ο τραγουδιστής δέχτηκε σχόλιο από δημοσιογράφο για την εξωτερική του εμφάνιση
Ένα κοπλιμέντο ότι μοιάζει με αρχαίο Έλληνα δέχτηκε ο Θάνος Πετρέλης, σχολιάζοντας με χιούμορ πως το αποδέχεται.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, με δημοσιογράφο να σχολιάζει «ασχολείστε και με τη γυμναστική, βλέποντάς σας είστε σαν αρχαίος Έλληνας». Τότε ο τραγουδιστής απάντησε: «Τα παραλές, αλλά θα δεχτώ το κοπλιμέντο».
Στη συνέχεια, ο Θάνος Πετρέλης εξήγησε πώς προέκυψε η συνάντησή του με τον Νίνο και οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο τελευταίος στα social media, με τους δύο καλλιτέχνες να δείχνουν το σώμα τους: «Κάναμε πλάκα, βρεθήκαμε γιατί μένουμε σχετικά κοντά και θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Λέγαμε για το κομμάτι μου, που έχει κάνει αυτή την αναβίωση και στο τέλος μου είπε να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε κάτι για πλάκα».
Δείτε το βίντεο
Ο Νίνο δημοσίευσε τη Δευτέρα δύο κοινές εικόνες του με τον Θάνο Πετρέλη, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Βάλτε λεζάντα εσείς».
Δείτε την ανάρτηση του Νίνο
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, με δημοσιογράφο να σχολιάζει «ασχολείστε και με τη γυμναστική, βλέποντάς σας είστε σαν αρχαίος Έλληνας». Τότε ο τραγουδιστής απάντησε: «Τα παραλές, αλλά θα δεχτώ το κοπλιμέντο».
Στη συνέχεια, ο Θάνος Πετρέλης εξήγησε πώς προέκυψε η συνάντησή του με τον Νίνο και οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο τελευταίος στα social media, με τους δύο καλλιτέχνες να δείχνουν το σώμα τους: «Κάναμε πλάκα, βρεθήκαμε γιατί μένουμε σχετικά κοντά και θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Λέγαμε για το κομμάτι μου, που έχει κάνει αυτή την αναβίωση και στο τέλος μου είπε να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε κάτι για πλάκα».
Δείτε το βίντεο
Ο Νίνο δημοσίευσε τη Δευτέρα δύο κοινές εικόνες του με τον Θάνο Πετρέλη, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Βάλτε λεζάντα εσείς».
Δείτε την ανάρτηση του Νίνο
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