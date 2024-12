Σαμπρίνα Κάρπεντερ - Μπάρι Κιόγκαν: Χώρισαν μετά από έναν χρόνο σχέσης

Κλείσιμο

και οχώρισαν μετά από έναν χρόνο σχέσης.Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες ότι βγαίνουν, όταν απαθανατίστηκαν σε δείπνο στο Λος Άντζελες στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023. Έκτοτε, οι δυο τους έκαναν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Ο Κιόγκαν εθεάθη να παρακολουθεί τη ζωντανή εμφάνιση της τραγουδίστρια στο Coachella τον Απρίλιο του 2024 και εκείνη άλλαξε τους στίχους του γνωστού τραγουδιού της «Nonsense» κάνοντας μια αναφορά σε μια επίμαχη σκηνή από την ταινία του συντρόφου της «Saltburn».Μια πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι το ζευγάρι διέκοψε τη σχέση του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είναι και οι δύο νέοι και επικεντρωμένοι στην καριέρα τους, οπότε αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα».Η τελευταία φορά που οι δυο τους εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο ήταν όταν ο 32χρονος Ιρλανδός ηθοποιός παρακολούθησε μια συναυλία της 25χρονης ποπ σταρ στη Βόρεια Καρολίνα και στη συνέχεια την επόμενη μέρα στη Βιρτζίνια.Η τραγουδίστρια μάλιστα άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού «Juno», κάνοντας μια νύξη στον σύντροφό της, καθώς τραγούδησε «Σε ακούω να χτυπάς, Μπάρι, έλα επάνω». Ο πρωτότυπος στίχος είναι «Σε ακούω να χτυπάς μωρό μου, έλα επάνω».Σε συνέντευξη στην Τρέισι Σμιθ τον Οκτώβριο στο CBS Sunday Morning, η Κάρπεντερ μίλησε για το κάστινγκ του Κιόγκαν στο βίντεο κλιπ του «Please Please Please Please». Περιέγραψε: «Είπα: "Ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός που μπορώ να βρω για αυτό το βίντεο κλιπ;". Και ήταν δίπλα μου σε μια καρέκλα. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος με αυτό».Στη συνέχεια, ο Κιόγκαν επαίνεσε τις έξι υποψηφιότητες της συντρόφου του στο The Jess Cagle Show, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτήν, ειλικρινά, και πρέπει να την πάρω στο τηλέφωνο σύντομα». Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν ξέρω κανέναν που να δουλεύει τόσο σκληρά. Έχω μείνει με δέος βλέποντας τη δουλειά της και το πόσο αφοσιωμένη είναι και τα πρότυπα που θέτει... Ιδιαίτερα όταν ήμουν σε αυτό το βίντεο κλιπ, απλά, ξέρει το όραμα. Ξέρει τι θέλει».: Shutterstock