Ντενίζ Ρίτσαρντς: Φωτογραφίες με το πρόσωπό της πριν και μετά το λίφτινγκ

Σε συνέντευξή της στο Allure, η Ντενίζ Ρίτσαρντς μίλησε για την απόφασή της να προχωρήσει στην επέμβαση, παραδεχόμενη ότι για χρόνια το απέφευγε: «Ήθελα να επαναφέρω τα πράγματα εκεί που ήταν πριν», ενώ αποκάλυψε ότι η ιδέα να αγγίξει κάποιος το πρόσωπό της ήταν «τρομακτική».

Όπως ανέφερε, παρότι είχε πει ότι δεν θα το κάνει ποτέ, τελικά άλλαξε στάση: «Είμαι από αυτούς που λένε “ποτέ μην λες ποτέ”, αλλά πάντα έλεγα ότι δεν θα κάνω λίφτινγκ, γιατί αυτό είναι το πρόσωπό μου. Από αυτό βγάζω τα χρήματά μου».

Η ίδια τόνισε ότι δεν είχε προχωρήσει σε αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της στο παρελθόν: «Αυτή είναι η μύτη μου. Έχω κάνει λίγο Botox. Έχω βάλει πολύ λίγο filler , με έκανε να φαίνομαι πιο “βαριά”, δεν ταίριαζε στο πρόσωπό μου. Δεν έχω πειράξει ποτέ κάτι στο πρόσωπό μου έτσι».

Παράλληλα, εξήγησε γιατί φοβόταν την επέμβαση: «Αν κάτι πάει λίγο στραβά σε άλλο σημείο του σώματος, μπορείς να το καλύψεις. Γι’ αυτό πάντα φοβόμουν το λίφτινγκ, αλλά ήθελα να κάνω κάτι για τον λαιμό μου, η μητέρα μου έλεγε ότι είχε “λαιμό γαλοπούλας”. Νομίζω είναι κληρονομικό».

Τελικά, μετά από μεγάλο διάστημα σκέψης, η ηθοποιός πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην επέμβαση: «Ήταν κάτι που σκεφτόμουν για δύο χρόνια και τους τελευταίους έξι μήνες πριν την επέμβαση έλεγα: “Πρέπει να το κάνω”».

Φωτογραφίες με το πρόσωπο τηςΟ πλαστικός χειρουργός, Dr. Ben Talei, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 21 Μαρτίου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της επέμβασης που έκανε ηοκτώ μήνες. Στη λεζάντα, ο γιατρός έδωσε λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που έγιναν, λίφτινγκ προσώπου, ανόρθωση φρυδιών, βλεφαροπλαστική, ανόρθωση χειλιών στις εξωτερικές γωνίες, ενώ η ίδια ηχαρακτήρισε την απόφασή της ως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου».Στις φωτογραφίες με το πριν και μετά παρουσιάζεται η διαφορά σε λαιμό, στόμα και γενικότερα στο πρόσωπό της ηθοποιού. Ο γιατρός σχολίασε το αποτέλεσμα, τονίζοντας: «Ήταν απίστευτη χαρά και τιμή να με εμπιστευτεί για την επέμβαση και, κυρίως, τη διατήρηση του χαρακτήρα και της ομορφιάς της».Όπως εξήγησε, στόχος δεν ήταν η αλλοίωση αλλά η ενίσχυση των φυσικών χαρακτηριστικών της: «Τα εντυπωσιακά, υπέροχα μάτια της αποκαταστάθηκαν αντί να αλλάξουν ή απλώς να “καθαριστούν”». Παράλληλα, σημείωσε ότι «ακόμα και οι λοβοί των αυτιών της δείχνουν καλύτεροι από κάθε γωνία», ενώ «η θλιμμένη ή κουρασμένη όψη γύρω από τα μάτια και το στόμα έχει εξουδετερωθεί», προσθέτοντας ότι «ακόμα και οι ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια της έχουν χαλαρώσει». Ο ίδιος κατέληξε ευχαριστώντας την για την ειλικρίνειά της: «Είμαι τόσο ευγνώμων στηνπου είναι τόσο ανοιχτή για τη διαδικασία. Έχει περάσει τόσα πολλά τον τελευταίο χρόνο και η ανθεκτικότητά της είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχει μια χρυσή καρδιά και το χρυσό της πρόσωπο είναι ξανά δικό της».