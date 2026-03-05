Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Κέιτ Μος: «Μην με ακουμπάτε» - Η αντίδρασή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι που συζητήθηκε
Το περιστατικό συνέβη στην επίδειξη μόδας του οίκου μόδας YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ
Ενοχλημένη από όσους την... αγγίζουν εμφανίστηκε η Κέιτ Μος στην επίδειξη μόδας του οίκου μόδας YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, την Τρίτη, στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η 52χρονη Μος έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης μαζί με το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ από τις ΗΠΑ, κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει με την ίδια να δηλώνει την ενόχλησή της.
«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει καθόλου να με χειρίζονται με βία. Ξέρεις τι κάνουν οι άνθρωποι...» ακούγεται να λέει η Κέιτ Μος στο βίντεο.
Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Daily Mail, άρχισε να διηγείται μια ιστορία για μια φορά που κάποιος την άγγιξε κάνοντας τις σχετικές χειρονομίες προς τη φίλη της, πριν να μπουν και οι δύο στον χώρο της εκδήλωσης.
