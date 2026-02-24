«Παράτησα τα παιδιά μου για έναν έρωτα»: Η συγγνώμη της Ιζαμπέλ Αλιέντε που άργησε χρόνια, οι τύψεις και ο φρικτός θάνατος της κόρης της

Ο φρικτός θάνατος της κόρης της

Η κόρη της Ιζαμπέλ Αλιέντε, Πάουλα

O θάνατος της κόρης της, άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη ζωή και τη συγγραφή

Μόλις τα τελευταία χρόνια, όπως αποκάλυψε, βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί ευθέως στον γιο της για να ζητήσει συγγνώμη: «Τα τελευταία δύο χρόνια μίλησα με τον γιο μου και του είπα: “Νίκο, ποτέ δεν ζήτησα σωστά συγγνώμη για ό,τι συνέβη και λυπάμαι πραγματικά που πλήγωσα εσένα και την αδελφή σου”», τονίζοντας πως ο γιος της θυμόταν ακόμα τον πόνο που τους προκάλεσε.Σε άλλη συνέντευξή της έχει εξηγήσει ότι η ανάγκη της για ανεξαρτησία είχε διαμορφωθεί από νωρίς. «Όταν ήμουν 18 δούλευα ως γραμματέας, μια πολύ βαρετή και απαίσια δουλειά. Ήθελα απελπισμένα να είμαι ανεξάρτητη». Η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «ένα θυμωμένο κορίτσι» που μιλούσε διαρκώς για φεμινισμό και δικαιοσύνη, σε μια κοινωνία που, όπως είπε, ήταν «ανδροκρατούμενη, πατριαρχική, καθολική».Αυτή η επιθυμία για αυτονομία διασταυρώθηκε με τη μητρότητα και κάποια στιγμή συγκρούστηκε μαζί της.Η βαθύτερη πληγή στη ζωή της όμως δεν προέκυψε από απόφαση, αλλά από μια απώλεια που δεν μπορούσε να ελέγξει. Η κόρη της, Πάουλα, εισήχθη στο νοσοκομείο το 1991 εξαιτίας μίας πάθησης στο συκώτι και έπειτα από ιατρικό λάθος στη φαρμακευτική της αγωγή, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Παρέμεινε σε κώμα για έναν χρόνο πριν πεθάνει το 1992, σε ηλικία μόλις 29 ετών.Η Αλιέντε βρισκόταν στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας. Το βιβλίο «Paula» ξεκίνησε ως επιστολή προς την κόρη της, όσο εκείνη ήταν σε κώμα. «Δεν ήταν πραγματικά βιβλίο για τον θάνατο, ήταν για τη ζωή της», έχει δηλώσει.Η απώλεια την οδήγησε σε συγγραφικό αδιέξοδο. «Η μόνη φορά που είχα ποτέ συγγραφικό μπλοκάρισμα ήταν όταν πέθανε η κόρη μου», περιγράφοντας την ψυχική της κατάσταση: «Έπρεπε να πετάξω ό,τι έγραφα γιατί ήταν μαύρο και βαρετό και γκρίζο. Αλλά έτσι ένιωθα τη ζωή μου. Ήταν αντανάκλαση του εσωτερικού μου κόσμου».Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή της ανέφερε: «Αν μπορούσα να έχω μια τελευταία συζήτηση με κάποιον, θα ήταν με την κόρη μου, την Πάουλα. Μου λείπει τρομερά». Και πρόσθεσε για τα δύο παιδιά της: «Ήταν υπέροχα αδέλφια. Λάτρευαν ο ένας τον άλλον».Η Αλιέντε δεν μίλησε ποτέ με εκδικητική διάθεση για το ιατρικό λάθος. Δεν κινήθηκε νομικά, ούτε έχει επιτεθεί δημόσια στους γιατρούς. Μετά τον θάνατο της Πάουλα, ωστόσο, η ζωή της αναδιαμορφώθηκε ριζικά. Αρχικά αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και πέρασε μια μακρά περίοδο βαρύτατου πένθους. Έχει παραδεχτεί ότι για σχεδόν τρία χρόνια δεν μπορούσε να γράψει λογοτεχνία, αφού ό,τι επιχειρούσε της φαινόταν «σκοτεινό και άδειο».Το συγγραφικό μπλοκάρισμα έληξε όταν επέβαλε στον εαυτό της πειθαρχία και στράφηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, γράφοντας το «Αφροδίτη», βιβλίο για τον έρωτα, το φαγητό και τη σωματικότητα. Παράλληλα, ίδρυσε το Ίδρυμα Isabel Allende Foundation το 1996, στη μνήμη της Πάουλα. Ο οργανισμός στηρίζει γυναίκες και κορίτσια που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, κυρίως στη Λατινική Αμερική και στις ΗΠΑ. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η δημιουργία του ιδρύματος αποτέλεσε έναν τρόπο «να μετατρέψει τον πόνο σε δράση».Σε συνεντεύξεις της έχει πει ότι ο θάνατος της κόρης της άλλαξε οριστικά την ιεράρχηση της ζωής της: λιγότερη φιλοδοξία, λιγότερος φόβος, μεγαλύτερη επίγνωση του χρόνου. «Κανείς δεν ξεπερνά τον θάνατο ενός παιδιού. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό», τονίζει.Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image