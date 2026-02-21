Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη
GALA
Μανώλης Λιδάκης Μνημόσυνο

Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2025

Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη.

Το ετήσιο μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί, συγκεκριμένα, στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών μετά από ανακοπή και η είδηση για τον θάνατό του κυκλοφόρησε στις 26 Φεβρουαρίου 2025. Ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως είναι γνωστό, βρέθηκε νεκρός σε κατάλυμα στις Κάτω Γούβες, στην Κρήτη, όπου είχε μετακομίσει για να αναρρώσει, έπειτα από το εξιτήριο που είχε πάρει από το νοσοκομείο στα τέλη Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς, καθώς είχε υποβληθεί σε επέμβαση αρθροπλαστικής στο γόνατο. Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος στο οποίο διέμενε τον αναζητούσε και ύστερα από προσπάθειες εντοπισμού του, διαπιστώθηκε πως ο Μανώλης Λιδάκης  είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμα.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης