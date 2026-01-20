Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συνδημιουργός της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»
Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συνδημιουργός της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»
Ο σκηνοθέτης έφυγε σε ηλικία 76 ετών
Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ρότζερ Άλερς, σκηνοθέτης της Disney, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» μαζί με τον Ρομπ Μίνκοφ και εργάστηκε στις ταινίες «Αλαντίν», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και «Η Μικρή Γοργόνα».
Ο συνάδελφος του Άλερς στην Walt Disney Company, υπεύθυνος οπτικών εφέ Ντέιβ Μπόσερτ, κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή τονίζοντας ότι ήταν «ένας εξαιρετικά χαρισματικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης» και ένας «αληθινός πυλώνας της αναγέννησης των κινουμένων σχεδίων της Disney».
«Είχα το προνόμιο να είμαι μέλος του συνεργείου με τον Ρότζερ σε πολλές ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του '80 και σε όλη τη δεκαετία του '90» έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook. «Και ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα μπορούσες να ελπίζεις να γνωρίσεις και να συνεργαστείς μαζί του» ανέφερε.
«Στη συνέχεια συν-σκηνοθέτησε τον Βασιλιά των Λιονταριών, μια εκπληκτική επιτυχία. Ο Ρότζερ φέρθηκε σε όλους με γνήσια καλοσύνη και σεβασμό, ανεξάρτητα από τον τίτλο ή τη θέση. Συνεργάστηκα πολύ στενά μαζί του στο The Little Matchgirl, και ήταν πραγματικά χαρά, έφερνε ένα αίσθημα θαυμασμού, γενναιοδωρίας και ενθουσιασμού που ανέβαζε την ψυχή όλων γύρω του. Ο Ρότζερ είχε ένα χαρούμενο, φωτεινό πνεύμα, και ο κόσμος είναι πιο σκοτεινός χωρίς αυτόν» σημείωσε.
Φόρο τιμής του στον Άλερς απέδωσε ο Μπομπ Άιγκερ, διευθύνων σύμβουλος της Disney, τονίζοντας ότι ήταν «ένας δημιουργικός οραματιστής οι πολλές συνεισφορές του οποίου στη Disney θα παραμείνουν για τις επόμενες γενιές».
«Καταλάβαινε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης - πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναίσθημα και μουσική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό» πρόσθεσε. «Το έργο του βοήθησε στον καθορισμό μιας εποχής κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έδωσε στην Disney. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του» συμπλήρωσε.
Γεννημένος στο Ράι της Νέας Υόρκης το 1949, ο Ρότζερ Άλερς μεγάλωσε στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα και αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στο animation αφού είδε τον Πίτερ Παν ως παιδί.
Ο Άλερς σπούδασε καλές τέχνες στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες το 1978 και στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται με την Disney στο «Tron».
Roger Allers, the co-director of the 1994 animated classic “The Lion King,” has died. He was 76. https://t.co/rxQsPCQxQR pic.twitter.com/Ag73E0gauQ— Variety (@Variety) January 18, 2026
Ο ίδιος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» για τα Walt Disney Animation Studios, μαζί με τον Ρομπ Μίνκοφ. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, με κέρδη περίπου 979 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Ο Άλερς διασκεύασε επίσης το σενάριο για το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» με την Ιρέν Μέκκι, που του χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι το 1998 για το καλύτερο λιμπρέτο μιούζικαλ.
Το 2006, συν-σκηνοθέτησε την ταινία κινουμένων σχεδίων «Open Season» για τα Sony Studios και έγραψε και σκηνοθέτησε την animation διασκευή του μυθιστορήματος «The Prophet » του Χαλίλ Γκιμπράν το 2015.
