Το HBO εξετάζει τη συνέχεια του Game of Thrones με τον Τζον Σνόου και την Άρια Σταρκ
Το νέο project του HBO θα φέρει πίσω αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς
Το HBO βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας νέας εκδοχής της μέχρι πρότινος «παγωμένης» συνέχειας του Game of Thrones με κεντρικό ήρωα τον Τζον Σνόου, εξετάζοντας αυτή τη φορά αλλαγές τόσο στη θεματική κατεύθυνση όσο και στους χαρακτήρες που θα συμμετέχουν. Όπως μεταδίδει το Hollywood Reporter, το project επανέρχεται στο τραπέζι με ανανεωμένη προσέγγιση, έπειτα από έναν χρόνο αφότου είχε γίνει γνωστό ότι η αρχική ιδέα είχε εγκαταλειφθεί.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το HBO επεξεργάζεται το concept με τη συμμετοχή του σεναριογράφου Κουόκ Ντανγκ Τραν, γνωστού από τη σειρά «Drops of God», ενώ η ιστορία ενδέχεται να απομακρυνθεί από τη ζωή του Τζον Σνόου πέρα από τα σύνορα του Βορρά και να μεταφερθεί στο Έσος, μια περιοχή που παραπέμπει περισσότερο σε μεσογειακό σκηνικό. Παράλληλα, στο επίκεντρο φέρεται να εντάσσεται και η Άρια Σταρκ, ξαδέλφη του Τζον και ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του σύμπαντος της σειράς, την οποία ενσάρκωσε η Μέισι Γουίλιαμς.
Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στο THR ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για την προοπτική μιας συνέχειας, αλλά και πλήρης επίγνωση του πόσο υψηλός είναι ο πήχης ως προς την υλοποίηση». Εκπρόσωποι του HBO, του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και του Κουόκ Ντανγκ Τραν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Η ιδέα για μια σειρά με επίκεντρο τον Τζον Σνόου είχε πρωτοεμφανιστεί τον Ιούνιο του 2022 και επιβεβαιώθηκε τότε από τον δημιουργό του «A Song of Ice and Fire», Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι ο Κιτ Χάρινγκτον ήταν εκείνος που παρουσίασε το concept στο δίκτυο. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2024, ο Χάρινγκτον δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι το project είχε τεθεί στο συρτάρι, εξηγώντας ότι, παρά τις συζητήσεις με το HBO, «τίποτα δεν άναψε πραγματικά τη σπίθα».
Ο ηθοποιός είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί μια συνέχεια που θα αδικούσε τον χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το HBO «νοιάζονται πολύ για τον Τζον Σνόου» και δεν θέλουν να παρουσιάσουν κάτι που θα τον «λεκιάσει». Είχε προσθέσει ακόμη ότι δεν υπάρχει λόγος να επισπευστεί ένα project χωρίς ισχυρό δημιουργικό όραμα.
Το THR αποκαλύπτει ότι η αρχική πρόταση του Χάρινγκτον προέβλεπε μια ιδιαίτερα σκοτεινή προσέγγιση, με τον Τζον Σνόου να ζει απομονωμένος ως «ένας διαλυμένος άνθρωπος με μετατραυματικό στρες», να εγκαταλείπει το σπαθί του, Λονγκκλόου, να απομακρύνει τον λύκο-σύντροφό του Γκοστ και να περνά τις μέρες του χτίζοντας και καίγοντας καλύβες. Η ιδέα απέφευγε τον ηρωικό τόνο και κατέληγε στον θάνατο του χαρακτήρα, ωστόσο, όπως αναφέρεται, κρίθηκε υπερβολικά καταθλιπτική και τελικά εγκαταλείφθηκε.
Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα συμμετοχή ηθοποιών, ενώ παραμένει αβέβαιο αν ο Κιτ Χάρινγκτον θα επέστρεφε στον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, όταν ρωτήθηκε αν θα έπαιζε ξανά τον Τζον Σνόου, απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν θέλει «να πλησιάσει ξανά» τον χαρακτήρα, μετά από δέκα χρόνια ενασχόλησης μαζί του.
Ανεξάρτητα από την τύχη του συγκεκριμένου project, το τηλεοπτικό σύμπαν του Game of Thrones συνεχίζει να επεκτείνεται. Η τρίτη σεζόν του «House of the Dragon» αναμένεται να προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ το νέο spin-off «A Knight of the Seven Kingdoms» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου στο HBO.
