Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο
Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο
Η κηδεία της τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
Η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη ερμηνεύτρια που είχε συνεργαστεί με τον Θάνο Μικρούτσικο, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρούσε η καλλιτέχνιδα στο Facebook. «Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος από εσάς θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτή.
Δείτε την ανάρτηση
Η Βάσω Μεσσηνέζη υπήρξε η πρώτη τραγουδίστρια του Θάνου Μικρούτσικου, ερμηνεύοντας το 1969 το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη. Ακολούθησαν αρκετοί προσωπικοί δίσκοι και singles, όπως τα «Καλώς Ή Κακώς», «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα». Αν και ξεκίνησε την πορεία της στην έντεχνη μουσική σκηνή, στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο λαϊκό τραγούδι.
Το 2024 κυκλοφόρησαν νέα τραγούδια της, μεταξύ των οποίων τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου», «Ακάλυπτη επιταγή» και «Τα θες δικά σου».
Η Βάσω Μεσσηνέζη παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια, όπως το «Ακάλυπτη επιταγή», το «Μέτρα τα λάθη», ενώ συμμετείχε επίσης στα τραγούδια «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις» και «Πρώτη Φορά Γιορτάζω».
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρούσε η καλλιτέχνιδα στο Facebook. «Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος από εσάς θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτή.
Δείτε την ανάρτηση
Η Βάσω Μεσσηνέζη υπήρξε η πρώτη τραγουδίστρια του Θάνου Μικρούτσικου, ερμηνεύοντας το 1969 το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη. Ακολούθησαν αρκετοί προσωπικοί δίσκοι και singles, όπως τα «Καλώς Ή Κακώς», «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα». Αν και ξεκίνησε την πορεία της στην έντεχνη μουσική σκηνή, στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο λαϊκό τραγούδι.
Το 2024 κυκλοφόρησαν νέα τραγούδια της, μεταξύ των οποίων τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου», «Ακάλυπτη επιταγή» και «Τα θες δικά σου».
Η Βάσω Μεσσηνέζη παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια, όπως το «Ακάλυπτη επιταγή», το «Μέτρα τα λάθη», ενώ συμμετείχε επίσης στα τραγούδια «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις» και «Πρώτη Φορά Γιορτάζω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα