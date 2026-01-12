Τα... κακά γαλλικά του Τζορτζ Κλούνεϊ στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, δείτε βίντεο
Έχοντας λάβει πρόσφατα τη γαλλική υπηκοότητα, ο σταρ του Χόλιγουντ ανέβηκε στη σκηνή και... επιχείρησε να καλησπερίσει το κοινό στα γαλλικά, δείτε βίντεο
Γαλλικά μίλησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, μετά την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας και την «επίθεση» που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο σταρ του Χόλιγουντ ανέβηκε στη σκηνή του Beverly Hilton στο Λος Άντζελες την Κυριακή 11 Ιανουαρίου για να απονείμει το τελευταίο βραβείο της βραδιάς.
«Καλησπέρα φίλοι μου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ» είπε σε μάλλον... κακά γαλλικά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πριν παρουσιάσει τις υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλύτερη Δραματική Ταινία» και ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τον Κλούνεϊ και ξέσπασε σε γέλια.
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ, και τα δίδυμα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ηθοποιός και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το Χόλιγουντ και εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία το 2021. Επιθυμία του ζευγαριού είναι η κόρη του και ο γιος του να ζήσει μια «φυσιολογική» ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Τα παιδιά μου έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή εδώ. Φοβόμουν να τα μεγαλώσω στο Λος Άντζελες, στο Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια ευκαιρία στη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η φήμη. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου», είχε πει ο Κλούνεϊ σε συνέντευξή του στο Esquire.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαιρετίσει... με τον τρόπο του το γεγονός ότι έλαβαν τη γαλλική υπηκοότητα ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνεϊ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «δύο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά». Παράλληλα, είχε κατηγορήσει τις γαλλικές αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας. «Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνεϊ, δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», είχε δηλώσει μέσω Truth Social.
Με τη σειρά του ο 64χρονος ηθοποιός είχε περάσει στην αντεπίθεση, δηλώνοντας πως πρέπει να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική και «θα ξεκινήσουμε από τις επόμενες εκλογές». «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του προς τα μέσα.
