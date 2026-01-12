Τα... κακά γαλλικά του Τζορτζ Κλούνεϊ στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, δείτε βίντεο

που δέχτηκε από τον

Ο

σταρ του

Χόλιγουντ

ανέβηκε στη σκηνή του

Beverly

Hilton

στο

Λος

Άντζελες

την Κυριακή 11 Ιανουαρίου για να απονείμει το τελευταίο βραβείο της βραδιάς.

ρίσκομ

αι

εδώ

»

είπε σε μάλλον... κακά γαλλικά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πριν παρουσιάσει τις υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλύτερη Δραματική Ταινία» και ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τον

Κλούνεϊ και ξέσπασε

σε γέλια.



Ο

Τζορτζ

Κλούνεϊ

, η σύζυγός του,

Αμάλ

, και τα δίδυμα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ηθοποιός και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το

Χόλιγουντ

και εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία το 2021. Επιθυμία του ζευγαριού είναι η κόρη του και ο γιος του να ζήσει μια

«

φυσιολογική

»

ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«

Τα παιδιά μου έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή εδώ. Φοβόμουν να τα μεγαλώσω στο

Λος

Άντζελες

, στο

Χόλιγουντ

. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια ευκαιρία στη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η φήμη. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάπ

οιου

άλλου

»

, είχε πει ο

Κλούνεϊ

σε

συνέντευξή του στο

Esquire





Ντόναλντ Τραμπ είχε χαιρετίσει... με τον τρόπο του το γεγονός ότι έλαβαν τη γαλλική υπηκοότητα ο Τζορτζ και η Άμαλ, χαρακτηρίζοντάς τους ωςδύο από τους χειρότερους όλων των εποχώνως προς ταπολιτικά προγνωστικά