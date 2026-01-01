Τραμπ κατά Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα: Καλά νέα, πάνε σε μια χώρα με μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης

Κλείσιμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε... με τον τρόπο του το γεγονός ότι έλαβαν την υπηκοότητα της Γαλλίας ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, «δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά», όπως είπε.Κατηγόρησε παράλληλα τις γαλλικές Αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας.«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα γάλλοι πολίτες», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που συνηθίζει να εξαπολύει εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, κλιμάκωσε θεαματικά τις επικρίσεις του στην Ευρώπη για το ζήτημα της μετανάστευσης αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025«Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που προτιμά όταν αναφέρεται στον δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.Χωρίς ποτέ να παραθέτει αξιόπιστες στατιστικές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση.Ο Τζορτζ Κλούνι είναι επί δεκαετίες στρατευμένος υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική».Η σύζυγός του, η δικηγόρος και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άμαλ Κλούνι, ανήκει σε ομάδα ειδικών που παρείχε συμβουλές στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ο οποίος ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τριών ηγετών της Χαμάς.Τα εντάλματα προκάλεσαν την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτής των ΗΠΑ.Στη Γαλλία, το γεγονός ότι έλαβαν την υπηκοότητα ο ηθοποιός, η σύζυγός του και τα δυο παιδιά τους προκάλεσε αρκετό θόρυβο, κυρίως εξαιτίας της κυβερνητικής κακοφωνίας που ενέσκηψε, με μια υπουργό της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» την ώρα που έχουν γίνει πλέον πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την εξασφάλισή της.